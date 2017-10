MONTRÉAL — Le mystère torontois

Carey Price et un match contre le Canadien le samedi ne sont jamais de bon augure pour les Maple Leafs de Toronto. Price a gagné ses 11 dernières sorties contre la formation de la Ville Reine, une séquence qui s’est amorcée le 22 mars 2014 au Centre Air Canada. Durant cette série victorieuse, Price présente une moyenne de buts alloués de 1,88 et un taux d’arrêts de ,944. Le Canadien a aussi gagné ses 14 derniers rendez-vous avec les Maple Leafs, incluant 12 de suite les samedis soirs. La dernière défaite du Tricolore face aux Maple Leafs remonte au 18 janvier 2014.

La fête pour Galchenyuk et Weber?

Trois joueurs du Canadien ont particulièrement bien fait contre les Maple Leafs de Toronto, mais l’un d’eux, Alexander Radulov (un but, cinq aides en quatre matchs) évolue sous d’autres cieux. Par contre, Alex Galchenyuk (trois buts, deux aides) et Shea Weber (un but, quatre aides) auront l’occasion de reprendre là où ils ont laissé, l’an dernier, contre les hommes de Mike Babcock. Galchenyuk pourrait toutefois rater le rendez-vous, lui qui ressent des symptômes de grippe.

En quête d’une 600e victoire en carrière

Si les Maple Leafs parviennent à prendre la mesure du Canadien, non seulement mettront-ils fin à leur série de revers contre la formation montréalaise, ils permettront aussi à Mike Babcock de devenir le 16e entraîneur-chef dans l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 600 victoires en carrière.