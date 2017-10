QUÉBEC — Philipp Kurashev a brisé l’égalité tard en troisième période et les Remparts de Québec ont défait l’Océanic de Rimouski 3-1, vendredi soir, au Centre Vidéotron.

Kurashev a accepté une remise du revers de Louis-Filip Côté et il a décoché un tir précis par-dessus l’épaule gauche de Colten Ellis alors qu’il ne restait qu’un peu plus de cinq minutes à jouer au troisième engagement.

Les Remparts, qui n’ont perdu qu’une seule de leurs neuf premières parties cette saison, trônent au sommet du classement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

L’Océanic avait d’abord marqué le premier but du match, en deuxième période, grâce au jeune prodige de 16 ans Alexis Lafrenière. À mi-chemin en deuxième, Jérémy Laframboise a cependant répliqué pour niveler le pointage.

Moins de deux minutes après le troisième filet de la campagne de Kurashev, Matthew Boucher a touché la cible pour permettre aux Remparts de prendre les devants 3-1 et de concrétiser leur huitième victoire.

Dereck Baribeau a continué sur sa bonne lancée, lui qui n’a toujours pas connu la défaite cette saison. Il a réalisé 24 arrêts pour les Remparts. Ellis a gardé le fort pour l’Océanic, mais il a concédé trois buts sur 29 lancers.

Voltigeurs 1 Phoenix 3

Le Phoenix de Sherbrooke a fait scintiller la lumière rouge trois fois en troisième période pour l’emporter 3-1 contre les Voltigeurs de Drummondville.

Mathieu Olivier a commencé le bal dès la 23e seconde du troisième vingt et Yaroslav Alexeyev en a ajouté à 8:37 pour inscrire l’éventuel but vainqueur. Hugo Roy, qui s’est fait complice du but d’Olivier, a marqué le but d’assurance pour le Phoenix.

Robert Lynch, sans aide, a été l’auteur de la seule réussite des Voltigeurs, à 3:04 du premier tiers.

Evan Fitzpatrick s’est dressé devant le filet du Phoenix et il a stoppé 32 des 33 lancers dirigés vers lui. Olivier Rodrigue a pour sa part alloué trois buts sur 26 tirs.

Mooseheads 3 Screaming Eagles 4

Les Screaming Eagles du Cap-Breton ont marqué quatre buts sans riposte pour venir à bout des Mooseheads de Halifax 4-3.

En retard 1-0 en deuxième période, les Screaming Eagles ont créé l’égalité avant la fin de l’engagement avant que Drake Batherson s’occupe d’alimenter le spectacle en troisième.

Batherson a amassé un but et deux aides pour s’approcher du sommet des pointeurs de la LHJMQ. Phélix Martineau a obtenu un but et une mention d’assistance tandis que Jordan Ty Fournier et Ryan Francis ont touché la cible une fois chacun pour les Screaming Eagles.

La recrue tchèque Filip Zadina a inscrit deux filets pour les Mooseheads, qui ont également vu Connor Moynihan tromper la vigilance de Kevin Mandolese. La troupe de Jim Midgley a encaissé un quatrième revers consécutif.

Mandolese a réalisé 29 arrêts dans la victoire tandis que son vis-à-vis, Alexis Gravel, a repoussé 23 rondelles.

Islanders 4 Titan 3

Samuel Meisenheimer a inscrit le but vainqueur dans les dernières minutes du match et les Islanders de Charlottetown ont mis fin à une série de cinq défaites en battant le Titan d’Acadie-Bathurst 4-3.

Meisenheimer avait aussi ouvert le pointage dès la neuvième minute du premier vingt. Sullivan Sparkes et Matthew Grouchy ont tous deux enfilé leur premier filet de la campagne. Adam Marsh et Pierre-Olivier Joseph ont tous deux mis la table pour deux buts des Islanders.

Jeffrey Truchon-Viel a fait bouger les cordages à une occasion et il a ajouté une aide. Adam Holwell et Justin Ducharme ont complété la marque pour le Titan.

Le gardien recrue Dakota Lund-Cornish a signé une première victoire en carrière dans la LHJMQ et il l’a fait de façon spectaculaire, bloquant 46 lancers devant la cage des Islanders. À l’autre bout, Reilly Pickard a cédé quatre fois sur 24 tirs.

Tigres 3 Cataractes 6

Samuel Guilbault a touché la cible à deux occasions et les Cataractes de Shawinigan ont doublé les Tigres de Victoriaville 6-3.

Les Cataractes, alors la seule formation de la LHJMQ à ne pas avoir gagné un match cette saison, se sont payés une des meilleures équipes du circuit Courteau pour finalement enlever leur zéro de la colonne des victoires.

Outre Guilbault, Antoines Demers, Gabriel Denis, Vasily Glotov et Samuel Blier ont réussi à envoyer une rondelle au-delà de la ligne rouge chez les Cataractes.

Chase Harwell, James Phelan et Jimmy Huntington ont marqué du côté des Tigres. Ivan Kosorenkov a mis la table pour les trois filets de sa troupe.

Le vétéran Mikhail Denisov a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 27 arrêts. Anthony Morrone a encaissé la défaite après avoir cédé cinq fois sur 26 lancers.

Foreurs 4 Huskies 3 (Fus.)

Ivan Kozlov a mis fin au débat lors de la sixième ronde des tirs de barrage et les Foreurs de Val-d’Or ont finalement eu le dessus sur les Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 4-3.

Kozlov a déjoué Zachary Emond entre les jambières et Etienne Montpetit a fermé la porte à Rafaël Harvey-Pinard pour confirmer la victoire des Foreurs.

Zachary Gladu, Simon Lafrance et Nicolas Ouellet ont tous enfilé l’aiguille pour les Foreurs, qui menaient 3-1 en troisième période.

William Cyr a marqué le premier but des Huskies alors que Harvey-Pinard et Tommy Beaudoin ont fait bouger les cordages au troisième vingt pour créer l’égalité.

Montpetit a bloqué 34 tirs pour les Foreurs. Emond, un gardien recrue, a alloué trois buts sur 22 lancers devant le filet des Huskies.

Armada 4 Olympiques 3

Alex Barré-Boulet a obtenu deux buts et l’Armada de Blainville-Boisbriand a remporté un quatrième match de suite en battant les Olympiques de Gatineau 4-3.

Barré-Boulet, qui connaissait un début de saison timide, a inscrit le but gagnant en avantage numérique, à mi-chemin du troisième vingt. Alexander Katerinakis a amassé un but et une aide tandis que Charles-Antoine Giguère a également noirci la feuille de pointage pour l’Armada.

Giordano Finoro, Charles-Antoine Roy et Anthony Gagnon ont répliqué pour les Olympiques, qui ont vu leur séquence de deux gains prendre fin.

Francis Leclers a effectué 24 arrêts pour les hommes de Joël Bouchard. Mathieu Bellemare a cédé quatre fois sur 26 lancers pour les Olympiques.

Drakkar 4 Saguenéens 1

Jordan Martel a marqué le but de la victoire tôt en troisième période et le Drakkar de Baie-Comeau a eu le meilleur sur les Saguenéens de Chicoutimi au compte de 4-1.

Shawn Element a créé l’égalité 1-1 au deuxième vingt avant que Martel brise l’égalité à 1:24 du dernier tiers. Gabriel Fortier et Simon Chevrier ont aussi trouvé le fond du filet pour le Drakkar.

Samuel Houde a inscrit le premier but de la rencontre, lors d’un avantage numérique, mais ce fut le seul des Saguenéens.

Justin Blanchette a connu un bon match devant la cage du Drakkar, repoussant 30 des 31 tirs dirigés vers lui. La recrue Alexis Shank a effectué 33 arrêts dans la défaite.