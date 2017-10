NEWARK, N.J. — Nicklas Backstrom a récolté un but et trois aides et les Capitals de Washington ont infligé une première défaite aux Devils du New Jersey en marge d’un gain de 5-2, vendredi soir.

T.J. Oshie a enfilé l’aiguille à deux reprises en plus d’obtenir une mention d’aide, Alex Ovechkin a marqué son neuvième but de la saison et a orchestré le but de Backstrom en avantage numérique pour permettre aux Capitals de l’emporter face aux Devils, qui étaient invaincus en quatre rencontres.

Le jeune Jakub Vrana a été l’auteur de l’autre but chez les Capitals et Braden Holtby a réalisé 21 arrêts. La troupe de Barry Trotz présente une fiche de 8-0-1 lors de leurs neuf derniers affrontements face aux Devils.

Taylor Hall et Kyle Palmieri ont été les buteurs du côté des Devils, qui en ont surpris plus d’un avec un départ fulgurant après avoir terminé au bas-fond du classement la saison dernière. Cory Schneider a bloqué 23 rondelles, cédant à trois reprises en avantage numérique.

Les Capitals ont clairement été la meilleure équipe sur la glace. Ils ont tenu leurs adversaires en échec et les ont maîtrisés en zone neutre, limitant l’attaque des Devils qui a inscrit 16 buts en trois rencontres.

Ovechkin, qui a marqué sept buts lors de ses deux premiers matchs, a déjoué Schneider du cercle gauche en supériorité numérique après avoir reçu une passe impeccable de Backtrom à 8:01 en deuxième période.

Hall a inscrit son premier but de la saison lors d’un avantage numérique en fin de deuxième engagement, mais Vrana a redonné une avance confortable de deux buts avec une minute à jouer dans la période.

Palmieri a réduit l’écart 3-2 avec un tir du revers.

Cependant, Pavel Zacha a écopé d’une pénalité majeure pour bâton élevé, après avoir coupé Lars Eller au visage. Oshie et Backstrom ont profité de l’avantage d’un homme pour mettre le match hors de portée.