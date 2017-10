COLUMBUS, Ohio — Artemi Panarin et Seth Jones ont touché la cible pour aider les Blue Jackets de Columbus à venir de l’arrière et vaincre les Rangers de New York 3-1, vendredi soir.

Zach Werenski a amassé deux aides tandis que Lukas Sedlak a complété la marque dans un filet désert pour les Blue Jackets.

Panarin, acquis des Blackhawks de Chicago pendant la saison morte, a inscrit un premier but dans l’uniforme des Blue Jackets. Il s’est faufilé entre les défenseurs avant de battre Henrik Lundqvist entre les jambières pour donner les devants 2-1 aux siens.

Sergei Bobrovsky a effectué 37 arrêts pour les Blue Jackets. Lundqvist a pour sa part repoussé 40 rondelles devant la cage des Rangers.

Kevin Hayes a été l’unique marqueur chez les Rangers, alors qu’il a enfilé l’aiguille avec 5:25 à jouer au premier vingt.