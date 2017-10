HOUSTON — Dallas Keuchel a une fois de plus eu le dessus sur les Yankees, retirant 10 frappeurs sur des prises en sept manches de travail pour mener les Astros de Houston vers une victoire de 2-1 face à la formation new-yorkaise, vendredi soir, lors du match d’ouverture de la série de championnat.

Keuchel a amorcé la rencontre avec une moyenne de points mérités de 1,24 face aux Yankees en saison régulière. Il n’a alloué aucun point en quatre coups sûrs — tous des simples — et a accordé un but sur balles. Il a rejoint Nolan Ryan et Mike Scott à atteindre le plateau de retraits sur des prises ou plus dans un affrontement des séries. En quatre départs en éliminatoires, Keuchel affiche une moyenne de points mérités de 0,70.

«Lorsque je tire de l’arrière dans le compte, je me sens aussi bien que si c’était 0-2, a déclaré Keuchel après la rencontre. Je crois que ç’a été l’une des clés de mon succès dernièrement.»

«Il est en mesure d’avoir le même mouvement des deux côtés du marbre», a mentionné le gérant des Yankees Joe Girardi.

Carlos Correa et Yuli Gurriel ont frappé respectivement un simple d’un point en quatrième manche aux dépens de Masahiro Tanaka. Le voltigeur Marwin Gonzalez a retiré Greg Bird au marbre alors qu’il tentait de capitaliser sur le simple d’Aaron Judge en cinquième.

Bird a cogné un circuit aux dépens de Ken Giles, alors qu’il y avait deux retraits en neuvième, et le stoppeur a retiré le frappeur substitut Jacoby Ellsbury pour mettre un terme à la rencontre. Giles s’est sorti du pétrin en huitième en retirant Didi Gregorius grâce à des prises.

Acclamé par la foule à chaque présence au bâton, Jose Altuve a claqué trois coups sûrs.

Les Astros se retrouvent en série de championnat pour la première fois depuis 2005, lors de laquelle ils avaient battu les Cardinals de St. Louis. Les Yankees, qui ont surmonté un déficit de 2-0 pour vaincre les Indians de Cleveland dans la série de sections, ont perdu leurs six dernières rencontres de série de championnat depuis 2010.

Tanaka a muselé les Astros jusqu’à ce que Altuve frappe un simple dans le champ intérieur, entre les jambes du lanceur, en quatrième manche. Altuve a par la suite croisé le marbre grâce à un simple de Correa. Gurriel a suivi avec un simple, son 10e des éliminatoires, alors qu’il y avait deux retraits.

Bird a amorcé la cinquième avec un simple et Matt Holliday, à sa première apparition depuis le début des séries, est embarqué sur les sentiers par la suite. Judge a frappé un simple alors qu’il y avait deux retraits, et Gonzalez, a lancé en direction du receveur Brian McCann pour qu’il puisse retirer Bird au marbre afin de mettre un terme à la manche. La décision a été maintenue après une révision vidéo.