CALGARY — Craig Anderson a réalisé 25 arrêts et a permis aux Sénateurs d’Ottawa de blanchir les Flames de Calgary 6-0, vendredi soir.

Cody Ceci, Mark Stone et Derrick Brassard ont récolté un but et une mention d’aide pour mener l’attaque des Sénateurs (2-0-2). Mike Hoffman, Ryan Dzingel et Chris Wideman se sont également inscrits au pointage, tandis que Kyle Turris a obtenu trois aides.

Anderson s’est mérité le premier blanchissage de la saison et son 39e en carrière.

Mike Smith, qui détenait un pourcentage d’arrêts de ,950 lors de ses quatre premiers départs, a été remplacé devant le filet des Flames (3-2-0) après avoir accordé cinq buts en 22 tirs. Eddie Lack a pris la relève pour les huit dernières minutes de jeu. Il a accordé un but en six lancers.

Les Flames ont été blanchis pour la deuxième fois cette saison. Après s’être inclinés 3-0 face à Edmonton lors de leur premier match de la saison, les Flames ont remporté trois victoires consécutives.

La troupe de Glen Gulutzan a limité les Sénateurs en première période, avant que ceux-ci ne trouvent le fond du filet dans la dernière minute de jeu de la première période.

Ceci a battu Smith du revers pour donner les devants aux siens.

Le meilleur arrêt d’Anderson est survenu tôt au troisième engagement face à Matthew Tkachuk.

Anderson a frustré Jaromir Jagr a quatre reprises, lui qui jouait pour la première fois devant les partisans des Flames.

Les Flames ont toutefois fait un effort défensif, limitant les Sénateurs à 13 tirs à forces égales. La formation de Calgary a accordé 40 tirs au but lors des quatre premières rencontres.

Les Sénateurs ont profité de deux avantages numériques en sept occasions, tandis que les Flames n’ont pas été en mesure de capitaliser en deux tentatives.