LAS VEGAS — Gustav Nyquist a enfilé l’aiguille à deux reprises et les Red Wings de Detroit ont inscrit quatre buts en troisième période pour vaincre les Golden Knights de Las Vegas 6-3, vendredi soir.

Les Red Wings ont ainsi infligé à la nouvelle concession leur première défaite.

La troupe de Jeff Blashill a terminé son voyage de quatre rencontres avec deux victoires consécutives.

Les Golden Knights (3-1-0) constituent la première équipe d’expansion de la LNH à avoir récolté des victoires lors de leurs trois premiers matchs.

Petr Mrazek a repoussé 24 rondelles pour les Red Wings, tandis que son vis-à-vis Marc-André Fleury a réalisé 21 arrêts.

Après avoir subi une infériorité numérique en début de troisième période, Frans Nielsen et Henrik Zetterberg ont orchestré une descente à deux contre un pour déjouer Fleury et briser l’égalité (4-3).

Moins de quatre minutes plus tard, Nyquist a récupéré une rondelle libre sur un retour de Fleury, qui venait de bloquer le tir d’Anthony Mantha. Luke Glendening a marqué le sixième but alors qu’il ne restait que 5:04 à disputer.

C’est la première fois depuis le 14 janvier dernier que Marc-André Fleury accorde six buts.

Les Red Wings ont égalé la marque tôt au troisième engagement grâce à un but de Mantha.

Erik Haula avait précédemment donné les devants 3-2 aux Golden Knights, tard au deuxième vingt.

Les Red Wings ont eu le dessus 27-26 sur leur adversaire au chapitre des tirs au but, dont 12 contre 6 en troisième période, lorsqu’ils ont marqué quatre buts sans riposte.

Henrik Zetterberg a récolté un but et deux mentions d’aide.

James Neal, qui a rejoint Real Cloutier des Nordiques de Québec comme étant le seul joueur d’expansion à marquer cinq buts et plus lors des trois premiers matchs de la nouvelle concession, a marqué son sixième but depuis le début de la saison.