SHANGHAI — Le favori Rafael Nadal tentera d’obtenir son septième titre de l’année au Masters de Shanghai, dimanche.

Nadal a porté à 16 sa série de victoires en disposant du Croate Marin Cilic 7-5, 7-6 (3) en demi-finales, samedi.

Nadal, qui a obtenu son sixième titre — un sommet cette saison sur le circuit de l’ATP — de la saison à l’Omnium de Chine le week-end dernier, a maintenant battu Cilic dans cinq de leurs six derniers affrontements.

L’Espagnol n’avait pas été brisé en 32 jeux au service, mais Cilic a réussi l’exploit à deux reprises, aux sixième et 10e jeux de la deuxième manche.

Alors que le score était à 30-40 au sixième jeu, Nadal a expédié sa volée en coup droit dans le filet pour céder son service pour la première fois. Il a réagi en frappant violemment le cadre de sa raquette contre sa jambe, juste au-dessus du genou.

Nadal n’a pu convertir sa première balle de match, lorsqu’il a commis une faute directe à 30-40 au 10e jeu, puis il a été brisé.

L’Espagnol a ensuite mené 6-3 lors du bris d’égalité de la deuxième manche, et il a converti sa deuxième balle de match lorsque Cilic, la quatrième tête de série, a envoyé son retour dans le filet.

Nadal a reconnu qu’il avait des lacunes au niveau de son service en deuxième manche, mais a ajouté qu’il était satisfait du reste de son jeu.

Il a notamment préservé trois balles de manche alors qu’il était au service en tirant de l’arrière 5-4.

Nadal, qui fut finaliste à Shanghai en 2009, affrontera le vainqueur du match entre la deuxième tête de série, Roger Federer, et l’Argentin Juan Martin del Potro.

Le Masters de Shanghai souhaite se dérouler sur 11 jours plutôt que 10, porter de 64 à 96 le nombre de participants et augmenter ses bourses à plus de 10 millions $US à compter de 2019.

Les dirigeants de l’ATP vont discuter de cet enjeu lors de leur rencontre le mois prochain.