INCHEON, Corée, République de — Jin Young Ko a évité les bogueys et signé une carte de 66 (moins-6) qui lui a permis de se forger une avance de deux coups en tête après trois rondes au Championnat KEB Hana Bank du circuit de la LPGA.

La Sud-Coréenne a réussi six oiselets sur le parcours Ocean, dont deux lors des trois derniers trous, en route vers un score cumulatif de 201 (moins-15).

Ses compatriotes Sung Hyun Park et In Gee Chun ont chacune joué 68 et sont à égalité en deuxième position à 203 (moins-13).

Park, qui convoite un troisième titre sur le circuit de la LPGA cette saison, a joué avec confiance pendant la majeure partie de la troisième ronde. Elle a calé cinq oiselets et n’a commis qu’un seul boguey lors des 17 premiers trous. Elle a pu préserver la normale au dernier trou, après avoir expédié son coup de départ dans un obstacle d’eau — ce qui a entraîné un coup de pénalité.

L’Américaine Lizette Salas a effacé son seul boguey de la journée en réussissant cinq oiselets, en route vers un score de 68 qui lui a permis de s’emparer seule de la quatrième place.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, est de retour dans la course au titre après avoir complété le parcours en 68 coups, ce qui l’a reléguée en huitième position à cinq coups de la tête.

Sa compatriote Alena Sharp, de Hamilton, en Ontario, a joué la normale (72) pour une deuxième ronde consécutive et partage le 56e échelon à 218 (plus-2) au total des 54 premiers trous.