CARY, N.C. — Phillip Price, Colin Montgomerie et Jerry Kelly ont terminé la deuxième ronde à égalité au sommet du classement du Championnat SAS, samedi, avec un pointage cumulatif de moins-8.

Price et Montgomerie ont remis une carte de 67 (moins-5) sur le parcours du Club de golf Prestonwood. Kelly a quant à lui réussi quatre oiselets à ses six derniers trous et il a joué 68 pour rejoindre les deux autres golfeurs en tête du dernier tournoi de la saison du circuit des Champions de la PGA.

Les trois joueurs ne détiennent qu’un coup d’avance sur Tom Byrum, Vijay Singh, Doug Garwood, Corey Pavin et Glen Day. Byrum a inscrit un 66 à sa carte tandis que les quatre autres ont bouclé le parcours en 68 coups.

Price et Montgomerie sont en bonne position à l’aube des séries éliminatoires du circuit. Montgomerie occupe le septième rang du classement de la coupe Charles Schwab tandis que Price est 33e. Le top-72 participera au premier tournoi des séries, la semaine prochaine, en Virginie.

L’Allemand Bernhard Langer, qui a gagné cet événement en 2012, vient de signer une cinquième victoire cette saison, il y a trois semaines, à Pebble Beach. Il tente de terminer au premier rang au chapitre des bourses pour une neuvième fois en 10 ans. En vertu d’une ronde de 68, Langer accuse quatre coups de retard sur les meneurs.

Price s’est hissé au sommet du classement grâce à quatre oiselets en cinq trous, du 13e au 17e. Âgé de 50 ans, il en est à sa première année chez les séniors et il tente de conserver son droit de jeu pour la saison prochaine.

Le Canadien Stephen Ames a fait un bond de 32 places au classement grâce à une ronde de 66. Il se retrouve à égalité en neuvième position, à moins-6. Son compatriote Rod Spittle a fait le chemin inverse, glissant de 11 rang. Sa ronde de 71 lui confère une égalité au 36e échelon, à moins-2.