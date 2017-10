LAVAL, Qc — Cette fois-ci, le Rocket de Laval n’a pu compter sur un tour du chapeau d’un de ses joueurs pour compléter la remontée. Il s’est finalement incliné 5-1 devant les Devils de Binghamton, samedi après-midi, dans la Ligue américaine de hockey.

Nikita Scherbak a inscrit son premier but de la saison pour le Rocket (3-1-0), et il a amassé du même coup son sixième point en seulement quatre rencontres cette saison. Il a cependant quitté la partie en troisième période et n’est pas revenu au jeu en raison d’une blessure à la jambe droite.

Nick Lappin, avec trois buts et une aide, Ryan Strait ainsi que Nathan Bastian ont marqué pour les Devils (2-0-1). Joe Blandisi s’est fait complice des trois filets de Lappin.

Charlie Lindgren était de retour devant le filet du club-école du Canadien, vingt-quatre heures après avoir alloué six buts sur seulement 22 tirs dans une victoire de 8-7 en prolongation du Rocket contre ces mêmes Devils. Cette fois, il n’a effectué que 12 arrêts en 16 lancers.

Son vis-à-vis, Scott Wedgewood, a fait face à un barrage de 37 lancers devant la cage des Devils.

Lappin a d’abord ouvert la marque, en avantage numérique, à 5:37 de la première période pour les Devils. Scherbak a cependant ramené les deux équipes à la case départ en trouvant le fond du filet à forces égales, à 14:14. Matt Taormina et Chris Terry ont obtenu les aides sur la séquence.

Scherbak s’est amené en possession de la rondelle sur le flanc gauche et s’est servi d’un défenseur des Devils pour décocher un tir des poignets voilé qui a trompé la vigilance de Wedgewood du côté de la mitaine.

Strait a toutefois redonné les devants aux Devils à peine 22 secondes après la reprise des hostilités en deuxième période. Le défenseur s’est avancé vers Lindgren et a habilement complété une belle manoeuvre orchestrée par Lappin et Josh Jacobs.

Bastian a porté la marque à 3-1 en milieu de deuxième engagement, lorsqu’il a accepté une passe précise de Tim Kennedy du coin de la patinoire avant de décocher un tir sur réception de l’enclave qui a battu Lindgren.

L’équipe de l’entraîneur-chef Sylvain Lefebvre a raté une belle occasion de revenir dans le match lorsqu’elle s’est révélée incapable de marquer lors d’un avantage numérique de quatre minutes en fin de période médiane. Blandisi s’en est pris à Antoine Waked après que celui-ci lui eut appliqué une violente mise en échec dans un coin de la patinoire, entraînant deux pénalités mineures pour rudesse.

Lappin a refait des siennes au troisième vingt. Il a contourné le filet pour battre de vitesse Lindgren et inscrire son deuxième but de la rencontre. L’attaquant des Devils est venu compléter son tour du chapeau, le deuxième de son équipe en deux jours, en envoyant la rondelle dans une cage béante.

Le Rocket rendra maintenant visite aux Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, vendredi prochain.