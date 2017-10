DRUMMONDVILLE, Qc — Nicolas Poulin et Marek Zachar ont tous deux amassé quatre points et le Phoenix de Sherbrooke a battu les Voltigeurs de Drummondville 8-4, samedi, au Centre Marcel Dionne.

Dans le cadre de week-end des rivalités dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le Phoenix avait vaincu les Voltigeurs 3-1, la veille.

Poulin et Zachar ont touché la cible à deux reprises et ils ont ajouté deux aides chacun, orchestrant d’ailleurs une explosion de quatre filets sans riposte au troisième engagement après avoir laissé filer une avance de trois buts.

Mathieu Olivier n’a pas été en reste chez les visiteurs, obtenant deux buts et une mention d’assistance. Yann-Félix Lapointe et Yaroslav Alexeyev ont quant à eux amassé un but et une aide. Thomas Grégoire a pour sa part été complice de trois réussites du Phoenix.

En retard 4-1 au deuxième vingt, les Voltigeurs ont réduit l’écart grâce au deuxième but du match de Xavier Bernard. Ils ont ensuite frappé à deux occasions en 69 secondes en troisième période, par l’entremise de Morgan Adams-Moisan et Robert Lynch. L’égalité n’a toutefois tenu que pendant 41 secondes.

Brendan Cregan a alloué quatre buts sur 28 tirs, mais il a tout de même signé la victoire pour le Phoenix. Daniel Moody a encaissé la défaite après avoir cédé sept fois sur 30 lancers devant la cage des Voltigeurs.

Olympiques 1 Armada 2 (Fus.)

Jan Hladonik a tranché en tirs de barrage et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Olympiques de Gatineau 2-1 pour remporter une sixième victoire consécutive.

L’Armada n’a pas connu la défaite en octobre, mais elle a gagné quatre de ses cinq matchs par un but et trois de ceux-ci en prolongation ou en fusillade.

Lors de la première vague de tireurs, Hladonik a décoché un bon lancer des poignets qui a déjoué Tristan Bérubé du côté du bloqueur. Kyle Havlena avait permis aux hommes de Joël Bouchard de forcer la tenue d’une période supplémentaire en nivelant le pointage à 14:42 du dernier tiers.

Jeffrey Durocher a été l’unique buteur des Olympiques, qui ont perdu une deuxième partie de suite.

Francis Leclerc n’a fait face qu’à 18 tirs et il a stoppé ses trois adversaires en fusillade, devant le filet de l’équipe locale. Bérubé a bien fait devant la cage des Olympiques, mais ses 29 arrêts n’ont pas été suffisants.

Saguenéens 5 Drakkar 2

Olivier Galipeau, Kevin Klima et German Rubtsov ont alimenté le spectacle en attaque et les Saguenéens de Chicoutimi sont venus de l’arrière pour vaincre le Drakkar de Baie-Comeau 5-2.

Galipeau a enfilé l’aiguille à deux reprises et il a ajouté une aide, Klima a marqué un but et il a mis la table pour deux autres alors que Rubtsov a préparé trois filets des Saguenéens, qui ont effacé un retard de 2-0 après 20 minutes. Liam Stevens et Félix-Antoine Marcotty ont complété le pointage pour la troupe de Yanick Jean.

Jordan Martel et Bradley Lalonde avaient propulsé le Drakkar en avant grâce à deux buts à mi-chemin en première période, mais l’attaque ne s’est plus manifestée par la suite.

Zachary Bouthillier a réalisé 26 arrêts pour les visiteurs tandis qu’Antoine Samuel a accordé cinq buts sur 36 tirs entre les poteaux du filet du Drakkar.