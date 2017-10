HOUSTON — Jose Altuve est parti du premier coussin à la suite d’un double de Carlos Correa en neuvième manche et il est venu marquer le point qui a procuré une victoire de 2-1 aux Astros de Houston contre les Yankees de New York, samedi.

Correa a aussi cogné un circuit, mais les Astros ont eu besoin d’une course risquée d’Altuve pour prendre les devants 2-0 dans la série de championnat de l’Américaine.

Altuve, un des principaux candidats au titre de joueur par excellence dans l’Américaine, s’était rendu au premier but grâce à un simple aux dépens du stoppeur des Yankees Aroldis Chapman. Correa a envoyé une balle dans l’allée du champ droit et le voltigeur Aaron Judge a effectué un relais au joueur de deuxième but Didi Gregorius. Ce dernier n’a pas pu retirer Correa et il a lancé la balle au receveur Gary Sanchez, qui ne l’a pas maîtrisée, permettant à Altuve de toucher le marbre même s’il était en retard.

Altuve a placé deux autres balles en lieu sûr et il maintient une moyenne au bâton de ,565 depuis le début des séries (13 en 23).

Justin Verlander a lancé un match complet et il a retiré 13 frappeurs sur des prises, un sommet en carrière pour lui en séries. Il a accordé cinq coups sûrs et il a effectué 124 lancers. Il s’agissait de son deuxième match complet en carrière en éliminatoires.

Le troisième duel de cette série aura lieu lundi soir, au Yankee Stadium.