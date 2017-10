NEW YORK — Drew Stafford a touché la cible tôt en troisième période, Keith Kinkaid a stoppé 29 tirs et les Devils du New Jersey ont battu les Rangers de New York 3-2, samedi soir.

Adam Henrique et Miles Wood ont enfilé l’aiguille en deuxième période pour les Devils, qui ont rebondi après avoir encaissé un premier revers cette saison, la veille.

Rick Nash et Kevin Shattenkirk ont répliqué du côté des New-yorkais. Ondrej Pavelec a effectué un premier départ dans son nouvel uniforme et il a réalisé 16 arrêts. Les Rangers ont amorcé la saison avec un dossier de 1-5-0 pour une première fois depuis 1980.

Alors que les Devils tiraient de l’arrière 1-0, Henrique a créé l’égalité à mi-chemin en deuxième période après avoir saisi une passe de Brian Gibbons. Miles Wood a donné les devants 2-1 aux Devils avant la fin de l’engagement lorsqu’il a fait dévier un tir de Ben Lovejoy.