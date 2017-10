WINNIPEG — Nikolaj Ehlers a marqué son cinquième but de la saison et a mené les Jets de Winnipeg vers une victoire de 2-1 face aux Hurricanes de la Caroline, samedi soir.

Ehlers a accepté une passe du capitaine Blake Wheeler et a dirigé un tir dans le haut de la lucarne par-dessus l’épaule de Scott Darling à 6:03 du troisième engagement pour permettre aux Jets (3-2-0) de signer une troisième victoire consécutive.

Bryan Little a marqué l’autre but des Jets.

Jeff Skinner a profité d’un avantage numérique pour inscrire le seul but des Hurricanes (1-1-1).

Sur le but gagnant, Wheeler a récupéré la rondelle dans le coin et a attendu que Ehlers se démarque. Ehlers, patinant de la droite à la gauche devant Darling, a capté la passe de son capitaine et a déjoué le gardien, qui était positionné du mauvais côté, avec un tir des poignets bien placé.

Le but d’Ehlers est arrivé au bon moment pour les Jets, qui avaient récolté que quatre tirs au but en deuxième période.

Little a ouvert la marque en inscrivant son premier but de la saison à 13:33 de la première période.

Les Hurricanes n’ont pas perdu de temps pour répliquer grâce à un but de Skinner lors d’une supériorité numérique, 1:45 plus tard. Skinner, au cercle droit, a décoché un tir et a déjoué Connor Hellebuyck par-dessus l’épaule, sous la barre horizontale, pour créer l’égalité 1-1.

Hellebuyck a bloqué 28 tirs pour signer une troisième victoire consécutive après avoir amorcé l’année comme substitut à Steve Mason.

Darling, à son premier départ sur la route en tant que gardien principal des Hurricanes, a réalisé 19 arrêts.

Après avoir accordé 13 points lors de leurs deux premiers matchs de la saison, les Jets ont alloué que cinq buts dans leurs trois derniers affrontements.