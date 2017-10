DALLAS — Tyler Seguin et Jamie Benn ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide en deuxième période et les Stars de Dallas ont battu l’Avalanche du Colorado 3-1, samedi soir.

Ben Bishop a réalisé 21 arrêts et a alloué qu’un seul but au troisième engagement à Matt Duchene. Bishop était le gardien en poste lors des deux victoires des Stars cette saison.

Esa Lindell a marqué dans un filet désert alors qu’il restait 39 secondes à la rencontre. Devin Shore a obtenu deux aides.

L’Avalanche, dernier de la section Centrale l’an dernier, a débuté la rencontre au sommet de la section, après cinq matchs de disputés depuis le début de la saison.

Seguin et Benn ont également aidé les Stars à survivre aux quatre avantages numériques de leurs adversaires.

Seymyon Varlamov a bloqué 33 tirs pour la troupe de Jared Bednar.

Les Stars ont eu le dessus 36-22 au chapitre des tirs au but.