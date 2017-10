GLENDALE, Ariz. — Zdeno Chara a marqué un but et deux passes, Anton Khudobin a bloqué 27 tirs à son premier départ de la saison et les Bruins de Boston ont défait les Coyotes de l’Arizona 6-2, samedi soir.

Les Coyotes n’ont toujours pas mis la main sur une victoire cette saison.

Après avoir encaissé une atroce défaite au Colorado, les Bruins se sont resaisis avec un match qu’ils ont dominé d’un bout à l’autre.

Les Bruins ont accordé le premier but, mais ont rapidement effacé ce déficit et ont inscrit trois buts au troisième engagement.

David Pastrnak a enfilé l’aiguille en première période et les buts de Chara, Jake DeBrusk et Brad Marchand ont suivi au dernier vingt. Tim Schaller et Anders Bjork ont ajouté deux buts en fin de rencontre après que les Coyotes eurent réduit l’écart 4-2.

Mario Kempe a marqué son premier but dans la LNH et Oliver Ekman-Larsson a obtenu son 41e but en avantage numérique, un sommet chez les défenseurs des Coyotes.

Les Bruins et les Coyotes ont éprouvé des difficultés en début de saison en raison d’une défensive chancelante.

Louis Domingue a bloqué 23 des 29 tirs dirigés vers lui.