VANCOUVER — Dougie Hamilton a récolté un but et une aide, Jaromir Jagr a enregistré son premier point dans son nouvel uniforme et les Flames de Calgary se sont imposés 5-2 devant les Canucks de Vancouver, samedi soir.

Mark Giordano, Sean Monahan, Johnny Gaudreau et Travis Hamonic se sont inscrits au pointage pour les Flames (4-2-0). Mike Smith a réalisé 27 arrêts pour la troupe de Glen Gulutzan.

Derek Dorsett et Brock Boeser ont répliqué du côté des Canucks (1-2-1), tandis que Jacob Markstrom a bloqué 22 tirs.

Les Canucks n’ont pas été en mesure de capitaliser en sept avantages numériques.

Acquis des Islanders de New York en juin dernier, Hamonic a brisé l’égalité (1-1) à 10:57 du deuxième engagement.