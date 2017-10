LOS ANGELES — Drew Doughty a brisé l’égalité en avantage numérique alors qu’il ne restait que deux minutes à la rencontre et les Kings de Los Angeles ont battu les Sabres de Buffalo 4-2, samedi soir.

Doughty et Tyler Toffoli ont respectivement récolté un but et une mention d’aide pour les Kings, qui ont maintenu un dossier de 3-0-1 sous les ordres du nouvel entraîneur-chef John Stevens.

Quatre secondes après qu’Evander Kane soit chassé pour avoir fait trébucher, Doughty a marqué son premier but de la saison grâce à un tir sur réception. Il s’agissait du troisième but des Kings en supériorité numérique.

Dustin Brown a marqué son quatrième but en quatre rencontres et Jonathan Quick a repoussé 23 rondelles. Tanner Pearson a ajouté un but dans un filet désert.

Jack Eichel a inscrit un but et une aide pour les Sabres, qui affichent un dossier de 0-4-1 sous le joug du nouvel entraîneur-chef Phil Housley.

Zembus Girgensons a marqué un but en avantage numérique et Robin Lehner a bloqué 26 rondelles pour les visiteurs.