Le Canadien de Montréal aurait inscrit le nom du défenseur Mark Streit au ballottage dans le but d’annuler son contrat, a révélé une source au fait de la situation à l’Associated Press dimanche.

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque le Tricolore n’a pas confirmé l’information. Streit n’a pas été réclamé au ballottage la semaine dernière, mais il ne s’est pas rapporté au club-école de l’équipe, le Rocket de Laval.

Quand son contrat sera officiellement résilié, Streit, qui est âgé de 39 ans, pourra rentrer chez lui et jouer en Suisse, afin de se préparer pour les Jeux olympiques de Pyeongchang l’hiver prochain. Le Canadien lui avait offert un contrat d’un an d’une valeur de 700 000 $US, assorti de nombreux bonis à la performance, pendant la saison estivale.

Le vétéran n’a pris part qu’à deux matchs du CH avant de se retrouver au ballottage. Streit a marqué 96 buts et amassé 338 mentions d’aide en 786 matchs de saison régulière avec le Canadien, les Islanders de New York, les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh — où il a d’ailleurs remporté la coupe Stanley la saison dernière.