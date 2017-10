ATLANTA — Jay Cutler a lancé deux passes de touché, Cody Parkey a réussi deux placements et les Dolphins de Miami ont effacé un retard de 17-0 pour vaincre les Falcons d’Atlanta 20-17, dimanche.

Matt Ryan a été victime d’une interception coûteuse alors que les Falcons étaient en position pour tenter un placement qui aurait pu créer l’égalité.

Cordrea Tankersley a mis une main sur la passe dirigée à Austin Hooper et Reshed Jones a cueilli le ballon pour sceller l’issue de la rencontre alors qu’il ne restait que 39 secondes à jouer.

Parkey a procuré la première avance des Dolphins (3-2) alors qu’il restait 2:30 à faire au quatrième quart. Il a réussi un botté de précision de 38 verges après que le receveur Jarvis Landry eut réussi un premier essai crucial.

Cutler, qui a éprouvé des difficultés à ses quatre premiers départs avec les Dolphins, a complété 19 de ses 33 passes pour des gains aériens de 151 verges. Il a lancé une passe de touché à Landry et à Kenny Stills. Le porteur de ballon Jay Ajayi a quant à lui amassé 130 verges au sol.

Les Falcons (3-2) semblaient se diriger vers une victoire facile contre une équipe qui n’a inscrit que trois touchés à l’attaque cette saison.

Marvin Hall, qui a remplacé Mohamed Sanu au poste de receveur, a capté une première passe en carrière dans la NFL et il a marqué un majeur de 40 verges. Tevin Coleman a ajouté un touché à la suite d’une course de six verges et Matt Bryant a réussi un placement de 50 verges.

Les Dolphins ont cependant répliqué en deuxième demie, profitant de quelques erreurs des Falcons.

Ryan, qui a lancé six interceptions à ses trois dernières parties, a réussi 24 de ses 35 passes pour des gains aériens de 248 verges.