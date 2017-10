MINNEAPOLIS — Harrison Smith a aidé la défensive des Vikings du Minnesota à découper en morceaux les Packers de Green Bay, qui ont perdu les services de leur quart vedette Aaron Rodgers et le match, au compte de 23-10, dimanche.

Smith a réussi un sac et demi, une interception et il a rabattu deux passes, aidant les Vikings (4-2) à limiter les Packers à seulement 227 verges d’attaque, leur plus bas total de la campagne.

Anthony Barr, qui a quitté la rencontre en raison d’une commotion cérébrale, a plaqué solidement Rodgers au premier quart. Rodgers est tombé directement sur son épaule droite et il se serait brisé la clavicule. Les Packers (4-2) ont annoncé qu’il pourrait rater le reste de la saison.

Brett Hundley a lancé une première passe de touché en carrière en relève, rejoignant Davante Adams au deuxième quart. Clay Matthews avait mis la table pour ce majeur en récupérant un échappé de Jerick McKinnon avant de parcourir 63 verges.

Une interception de Damarious Randall en fin de première demie a placé les Packers à la ligne de 38 des Vikings, mais un attrapé en jonglant de Ty Montgomery a été transformé en passe incomplète lorsqu’une reprise vidéo a été demandée. Les Packers se sont contentés d’un placement pour réduire l’écart à 14-10 à la demie.

Hundley a été victime de trois interceptions et il a été victime de quatre sacs du quart. Il a complété 18 de ses 33 passes pour des gains aériens de 157 verges. Les Packers n’ont réussi que cinq premiers jeux et ils n’ont amassé que 102 verges lors des trois premiers quarts.

Case Keenum, qui effectuait un quatrième départ en remplacement de Sam Bradford, blessé, a réussi 24 de ses 38 tentatives par la voie des airs et il a obtenu 239 verges sans son receveur étoile Stefon Diggs. Adam Thielen a quant à lui capté neuf ballons pour des gains de 97 verges.

McKinnon s’est bien repris en inscrivant un touché au sol et un touché sur un attrapé pour les Vikings. Il a récolté 69 verges en 16 courses et 30 verges en cinq attrapés. Les Vikings ont gagné trois de leurs quatre derniers affrontements contre les Packers.