BALTIMORE — Connor Barth a réalisé un botté de placement de 49 verges alors qu’il ne restait que 2:08 à la prolongation et les Bears de Chicago ont battu les Ravens de Baltimore 27-24, dimanche.

Jordan Howard a brillé dans la victoire des siens, accumulant 167 verges de gains par la course.

Les Bears (2-4) ont dilapidé leur avance de 14 points au deuxième quart avant de surmonter leur déficit en prolongation, menés par Howard qui a effectué une course de 53 verges qui a permis aux Bears de se retrouver à la ligne de 40 des Ravens. Après que la recrue Mitchell Trubisky eut complété une passe de 18 verges à Kendall Wright, Barth a livré le botté victorieux.

À son premier départ à l’étranger, Trubisky a dirigé un plan de match très conservateur et basé sur le jeu au sol. Le choix de première ronde au repêchage a complété huit de ses 16 passes pour 113 verges de gains et une passe de touché.

Howard a réussi 36 portées et les Bears ont gagné 231 verges en 54 tentatives.

Les Ravens (3-3) tiraient de l’arrière 17-3 au troisième quart et 24-16 quelques instants avant la fin du temps réglementaire avant d’user de deux longs retours de botté pour réduire l’écart.

Bobby Rainey a réalisé un botté d’envoi de 96 verges pour amorcer la remontée et Michael Campanaro a retourné un botté de dégagement sur une distance de 77 verges pour un majeur alors qu’il ne restait que 1 :37 à la rencontre. Les Ravens ont réussi leur transformation de deux points, forçant une période de prolongation.

Les Ravens n’ont pas été les seuls à capitaliser sur de bons jeux. Les Bears ont eu recours aux passes de Tarik Cohen et Zach Miller pour prendre les devants en première demie et Adrian Amos a retourné une interception de 90 verges pour un touché, donnant les devants 24-13 aux siens alors qu’il ne restait que 5 :08 à jouer.

Les Ravens étaient en position de briser l’égalité lorsqu’Amos a été victime de sa première interception en carrière, une passe qui a rebondi du torse du receveur Chris Moore, qui était couvert assidûment par Kyle Fuller.

Les Bears ont provoqué trois revirements et ont frustré le quart Joe Flacco tout l’après-midi. Devant se débrouiller sans les receveurs Jeremy Maclin (inactif) et Breshad Perriman (commotion cérébrale), Flacco a réussi 24 de ses 41 passes pour 180 verges de gains et deux interceptions.