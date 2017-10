CARY, N.C. — Colin Montgomerie a remporté son deuxième titre sur le circuit des Champions de la PGA en l’espace de cinq semaines, dimanche, avec une avance de trois coups au Championnat SAS.

Montgomerie a remis une carte de 64 (moins-8) et n’a commis aucun boguey lors de la ronde finale sur le parcours du Club de golf Prestonwood.

Il a obtenu une bourse de 315 000 US$ pour sa sixième victoire en carrière sur le circuit des 50 ans et plus, et a monté de deux rangs obtenant le septième rang au classement de la Coupe Charles Schwab.

L’Écossais de 54 ans a terminé avec un pointage cumulatif de moins-16. Il a remporté la première édition d’un tournoi présenté au Japon — le Championnat de Japan Airlines — le mois dernier. Le joueur admis au Temple de la renommée a remporté 31 fois le European Tour.

Vijah Singh et Doug Garwood ont tous les deux joué 66, à égalité au deuxième rang. Corey Pavin a obtenu le troisième rang grâce à une ronde de 67.

Montgomerie a amorcé la finale à égalité au sommet du classement avec Phillip Price et Jerry Kelly.Il a réussi trois oiselets au neuf d’aller avant de prendre les devants avec cinq oiselets au neuf de retour — notamment au 14e, 15e et 17e trou — avant d’exécuter un trou d’un coup au 18e.

Montgomerie souhaite être en forme avant le début des séries de la Coupe Schwab — qui débutera la semaine prochaine à Richmond, en Virginie, pour les 72 premiers joueurs du classement — après avoir commencé lentement la saison en raison de blessures. Il a dû s’absenter des verts durant deux mois et demi, aux prises avec une blessure à la cheville gauche.

Le Canadien Stephen Ames a joué 72 et il s’est contenté d’une égalité au 20e rang, à moins-6. Son compatriote Rod Spittle a lui aussi remis une carte de 72 et il a conclu l’événement au 39e échelon.