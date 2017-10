JACKSONVILLE, Fla. — Pharoh Cooper a retourné un botté d’envoi sur une distance de 103 verges pour inscrire l’un des deux touchés des unités spéciales et les Rams de Los Angeles ont battu les Jaguars de Jacksonville 27-17, dimanche.

Les Rams (4-2) ont également bloqué un botté de dégagement pour un majeur et détenaient une avance de 10 points en première demie. Malcolm Brown a récupéré un ballon perdu sur huit verges pour marquer un touché. C’était la première fois que les Rams inscrivaient un touché de la sorte depuis 2005.

Les Jaguars (3-3) ont raté une chance en or de niveler le pointage au début du quatrième quart lorsque Blake Bortles a échappé le ballon sur un jeu avant de lancer une interception sur le jeu suivant. Deux erreurs coûteuses pour les Jaguars qui étaient en quête d’une victoire.

Les Rams ont scellé essentiellement leur troisième victoire sur la route grâce à un placement de 29 verges de Greg Zuerlein alors qu’il ne restait que 2:32 à disputer à la rencontre. Les Rams affichent un dossier de 3-0 loin de la maison, pour la première fois depuis 2001.

Les Jaguars, qui avaient infligé une impressionnante défaite aux Steelers la semaine dernière, n’ont toujours pas remporté de victoire consécutive en plus d’un an et ont perdu neuf de leurs 10 dernières rencontres au EverBank Field.

La recrue Leonard Fournette a donné le ton à la rencontre en marquant sur le premier jeu depuis la ligne de mêlée. Après que Cooper eut retourné le botté d’envoi, Fournette a couru sur une distance de 75 verges pour inscrire son sixième majeur par la course et son septième cette saison.

Fournette a également marqué sur sa 28e et dernière portée la semaine dernière face aux Steelers, une course de 90 verges. Il a totalisé des gains de 165 verges et deux touchés sur des portées consécutives.

Il a également terminé la rencontre avec 21 portées et 130 verges par la course.

Todd Gurley a couru à 23 reprises pour 116 verges de gains pour les Rams. Robert Woods a capté cinq passes pour un total de 70.