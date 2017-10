GLENDALE, Ariz. — Adrian Peterson a marqué deux touchés par la course et a récolté 134 verges de gains lors de ses débuts impressionnants en Arizona et les Cardinals ont gagné 38-33 face aux Buccaneers de Tampa Bay, dimanche.

Les Buccaneers (2-3) ont perdu les services du quart Jameis Winston en raison d’une blessure à l’épaule droite au deuxième quart, alors que les Cardinals menaient 21-0.

Son remplaçant Ryan Fitzpatrick a récolté des gains de 290 verges par la voie des airs et trois passes de touché pour ramener les Buccaneers dans la rencontre alors qu’ils tiraient de l’arrière 31-0.

Une passe de touché de 37 verges de Fitzpatrick à Mike Evans a réduit l’écart des Cardinals à 38-32 alors qu’il ne restait que 2:02 à disputer.

Carson Palmer a complété ses 14 premières passes et a terminé la rencontre avec 18 passes complétées sur 22 tentatives et 283 verges. Il a également réussi trois passes de touché. Larry Fitzgerald a capté 10 passes pour des gains de 138 verges et un majeur.

Peterson, acquis dans une transaction avec les Saints de La Nouvelle-Orléans mardi, a porté le ballon à 26 reprises et a inscrit un touché grâce à une course de 27 verges pour couronner la première possession de ballon des Cardinals. Il a ajouté un touché d’une verge après l’interception de Tramon Williams tout près de la zone des buts au quatrième quart.

Le porteur de ballon de 31 ans a récolté 47 verges de plus que les 87 qu’il avait récoltées lors de ses quatre matchs dans l’uniforme des Saints. Les Cardinals ont parcouru 160 verges par la course après avoir maintenu une moyenne de 52 verges au sol en cinq rencontres, la pire de toute la ligue. Évidemment, ils doivent se priver des services du polyvalent David Johnson.

Les Cardinals ont amorcé la rencontre avec des séquences offensives de 76, 86 et 95 verges, qui ont toutes mené à un touché.

Sur le premier jeu du match, Peterson a récolté huit verges. Il a ajouté des courses de huit et 11 verges, avant de réaliser un touché sur une course de 27 verges.

Palmer a ensuite réussi une passe de 29 verges à Fitzgerald et Peterson a effectué une course de 11 verges jusqu’à la ligne de 14 des Buccaneers avant que le quart des Cardinals lance à Troy Niklas une passe de touché de 14 verges.

Les Cardinals menaient 24-0 en première demie. Une passe de touché de 17 verges de Palmer à John Brown a par la suite porté la marque à 31-0.