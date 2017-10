RIMOUSKI, Qc — Le jeune attaquant de 16 ans Alexis Lafrenière a amassé un but et une aide, menant l’Océanic de Rimouski vers un gain facile de 6-2 aux dépens des Remparts de Québec, dimanche.

Lafrenière, le premier choix au total lors du dernier repêchage de la LHJMQ, a inscrit le but d’assurance seulement 25 secondes après que les Remparts eurent réduit l’écart 3-2 en deuxième période. Il s’est également fait complice du cinquième but de l’Océanic, celui de Dmitry Zavgorodniy.

Carson MacKinnon, Mathieu Bizier, Samuel Dove McFalls et Chase Stewart ont aussi enfilé l’aiguille pour l’Océanic. Alex-Olivier Voyer a pour sa part obtenu trois mentions d’assistance.

Sam Dunn a récolté un but et une mention d’aide pour les Remparts, qui ont perdu deux de leurs trois dernières parties après avoir amorcé la saison avec sept victoires consécutives. Andrew Coxhead a ajouté un filet tandis que Philipp Kurashev a préparé les deux réussites des siens.

Le gardien recrue Colten Ellis a enregistré une cinquième victoire cette saison pour l’Océanic. Il a repoussé 25 des 27 tirs dirigés vers lui. Du côté des Diables rouges, Dereck Baribeau a cédé six fois sur 32 lancers.

Olympiques 3 Voltigeurs 2 (Prol.)

Mitchell Balmas a mis fin au débat en touchant la cible en prolongation et les Olympiques de Gatineau ont battu les Voltigeurs de Drummondville 3-2.

Balmas a accepté une passe en retrait de Giordano Finoro pour tromper la vigilance d’Olivier Rodrigue grâce à un bon tir des poignets du cercle droit.

Balmas avait également été à l’origine du but égalisateur des Olympiques, à 14:20 de la troisième période, quand Shawn Boudrias a enfilé l’aiguille pour une quatrième fois cette saison. Vitalii Abramov, qui a ajouté une mention d’aide, a été l’auteur de l’autre but des visiteurs.

Robert Lynch et Pavel Koltygin ont répliqué pour les Voltigeurs tandis que Yvan Mango a mis la table pour les deux buts de sa troupe.

Tristan Bérubé a signé la victoire grâce à 17 arrêts. Rodrigue a pour sa part bloqué 20 rondelles devant la cage des Voltigeurs.

Sea Dogs 3 Wildcats 4 (Prol.)

Mika Cyr, le meilleur pointeur de la LHJMQ, a marqué son 10e but de la campagne dès la première minute de la période supplémentaire et les Wildcats de Moncton ont vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean 4-3.

À la surprise de plusieurs, les Wildcats, qui n’ont remporté que 14 parties l’an dernier, ont gagné huit de leurs 11 premiers matchs de la saison et ils se sont hissés au premier rang du classement général de la LHJMQ.

Cyr, qui totalise 19 points, a complété un jeu amorcé par Nicholas Welsh et Jeremy McKenna. Brady Pataki, à deux reprises, et Julien Tessier ont aussi fait bouger les cordages pour les Wildcats, qui détiennent deux points de plus que les Remparts de Québec.

Cédric Paré a noirci la feuille de pointage deux fois pour les Sea Dogs alors que Robbie Burt a inscrit le premier but de sa carrière dans le circuit Courteau.

Mark Grametbauer a de nouveau connu un bon départ devant la cage des Wildcats, stoppant 32 tirs. Son vis-à-vis chez les hommes de Josh Dixon, Matthew Williams, a réalisé 25 arrêts dans la défaite.