DENVER — Eli Manning ne s’est pas laissé imposé par l’absence de ses quatre receveurs éloignés, et les Giants de New York ont couronné leur semaine éprouvante en défaisant les Broncos de Denver 23-10, dimanche soir.

Les Giants (1-5) ont mis de côté les nombreuses blessures en dominant les Broncos dans toutes les phases du jeu, du début à la fin. Les Broncos (3-2) ont gâché une opportunité en or de surclasser les Chiefs de Kansas City dans la section Ouest de l’Association américaine, après que les Steelers eurent donné une leçon à la seule équipe invaincue du circuit, plus tôt dimanche.

Les équipes visiteuses ont maintenu un dossier de 8-5 lors de la sixième semaine et mènent 46-44 depuis le début de la saison.

Jason Pierre-Paul a réalisé trois sacs du quart pour les Giants, qui ont perdu les services de trois receveurs éloignés cette semaine. Cinq autres partants étaient sur les lignes de côté et le demi de coin Dominique Rodgers-Cromartie était suspendu par l’entraîneur.

Avec une totale domination, les Broncos ont connu une soirée plutôt frustrante.

Le quart-arrière Trevor Siemian a été sonné un bon coup, et il a perdu les services de son bloqueur Menelik Watson (mollet) et des receveurs Emmanuel Sanders et la recrue Isaiah McKenzi, blessés aux chevilles.

Avant d’être hués par la foule alors qu’il rentrait au vestiaire tirant de l’arrière 17-3 en première demie, les Broncos n’étaient pas en mesure de convertir leur troisième essai, se chicanaient sur les lignes de côté et ont abandonné sur de gros jeux.

Quelques grandes fautes, notamment l’interception de Siemian lancée à Janoris Jenkins, qui a été retournée sur une distance de 43 verges pour un touché, quelques secondes avant la mi-temps, donnant une importante avance aux Giants.

Les locaux tiraient de l’arrière 20-3, avant que Siemian repère Jeff Heuerman avec une passe de touché de 13 verges alors qu’il restait quatre minutes à la rencontre.

Aldrick Rosas a cependant réussi un placement de 40 verges dans la dernière minute de jeu.