ZURICH — La FIFA a confirmé son classement des sept nations qui seront avec la Russie, pays hôte, les têtes de série en vue du tirage au sort de la Coupe du monde de football.

La France a gagné un rang pour se hisser à la septième position et déloger l’Espagne, tandis que l’Allemagne, championne en titre, vient en tête de liste d’un top-6 inchangé.

Après un calendrier des qualifications très chargé la semaine dernière, le Brésil, le Portugal, l’Argentine, la Belgique et la Pologne figurent également parmi les têtes de série en vue du tirage au sort qui aura lieu à Moscou le 1er décembre.

La FIFA utilise les classements du mois d’octobre pour fixer la composition des quatre chapeaux du tirage au sort bien que neuf places parmi les 32 équipes qualifiées pour la Coupe du monde doivent encore être confirmées en novembre.

La Russie est établie première tête de série même si elle occupe le 65e rang au classement.

Le Chili, no 9, constitue l’équipe la mieux classée qui a été éliminée en vue de la Coupe du monde.

Le Mexique, au 16e rang, vient en tête des équipes de la CONCACAF. Le Canada, éliminé de la Coupe du monde, figure au 96e rang du classement.

La Tunisie (no 28) vient au sommet des nations du continent africain et l’Iran (no 34) domine la liste pour l’Asie.