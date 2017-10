INDEPENDENCE, Ohio — Le statut de LeBron James en vue du match d’ouverture de la saison, mardi, contre les Celtics de Boston reste incertain.

James est incommodé par une entorse à la cheville gauche depuis plus de deux semaines et on ignore toujours s’il sera de la partie lorsque les Cavaliers affronteront les Celtics et Kyrie Irving, qui a demandé aux Cavaliers de l’échanger cet été.

Après l’entraînement lundi, l’entraîneur des Cavaliers Tyronn Lue a dit: «Je ne sais vraiment pas» lorsqu’on lui a demandé si James jouera.

James a participé à des exercices de tirs au panier après l’entraînement en compagnie de coéquipiers. Il ne s’est pas entretenu avec les médias alors que les Cavaliers se préparaient pour leur premier match de la saison, une revanche de la finale de l’Association de l’Est l’an dernier.

James n’a jamais raté un match d’ouverture en carrière dans la NBA, et son coéquipier J.R. Smith ne s’attend pas à ce qu’il manque celui-ci.

«Oh, il va y être! a déclaré Smith. Il va être là, croyez-moi. Je me fiche de ce qu’il doit faire, il va jouer.»