ALAMEDA, Calif. — NaVorro Bowman ne devra pas déménager ses objets personnels bien loin après avoir été libéré par les 49ers de San Francisco. Le secondeur de 29 ans a signé un contrat d’un an et d’une valeur de 3 millions $US avec les Raiders d’Oakland, lundi.

Une personne au fait de l’entente a révélé que Bowman avait accepté d’apposer sa signature au bas d’un contrat avec les Raiders après les avoir visités lundi. La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat parce que le pacte n’a pas encore été annoncé.

Bowman avait été libéré à sa demande vendredi, après avoir passé plus de sept saisons dans l’uniforme des 49ers. La formation de San Francisco avait tenté de l’échanger, mais elle a décidé de libérer Bowman afin qu’il puisse choisir sa prochaine destination.

Il se joint à une équipe qui a grandement besoin d’aide après avoir encaissé quatre revers de suite. Les Raiders (2-4) sont passés d’une équipe aspirante au Super Bowl à la dernière position de sa section.

Bowman amène de l’expérience au jeune groupe de secondeurs des Raiders, qui ont dû faire jouer comme partant la recrue Marquel Lee et le secondeur de deuxième année Corey James pendant presque toute la saison. Les recrues non repêchées Nicholas Morrow et Xavier Woodson-Luster ont également pris part à presque tous les jeux défensifs, dimanche, dans un revers de 17-16 aux mains des Chargers. Lee s’était blessé à une cheville et James à un genou.

Bowman a déjà été un des meilleurs secondeurs intérieurs de la NFL, faisant partie de la première équipe d’étoile à quatre reprises, de 2011 à 2013 et en 2015. Bowman s’est déchiré le tendon d’Achille la saison passée et il a raté une majorité de la saison avant de revenir au jeu cette année.

Bowman a été le partant lors de cinq matchs cette saison avec les 49ers, enregistrant 38 plaqués et rabattant une passe.