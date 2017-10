LOS ANGELES — Il y a un an, le gérant des Dodgers de Los Angeles, Dave Roberts, tentait de survivre aux manches tardives des matchs serrés en utilisant une panoplie de vétérans releveurs, le stoppeur Kenley Jansen pendant de longues présences au monticule ou même l’as Clayton Kershaw.

Un an plus tard, la relève des Dodgers est tout simplement dominante alors que l’équipe se dirige vers la Série mondiale.

Après avoir excellé en aidant à balayer en trois parties les Diamondbacks de l’Arizona, en série de sections de la Nationale, les releveurs des Dodgers ont retiré 24 des 25 frappeurs qu’ils ont affrontés, n’allouant au passage aucun coup sûr et aucun point dans la série de championnat contre les Cubs de Chicago.

La relève n’a pas accordé un coup sûr à ses huit dernières manches et un tiers, procurant aux Dodgers une foi incroyable en leurs releveurs, à l’aube du troisième duel, au Wrigley Field de Chicago, mardi soir.

«Ils exécutent les lancers et ils sont prêts lorsque nous leur demandons de venir au monticule, a indiqué Roberts, qui a vu ses releveurs blanchir les Cubs pendant quatre manches, dimanche soir, dans un gain de 4-1 lors du deuxième affrontement. C’est un groupe tissé serré. Ils savent ce qu’ils doivent faire et ils le font.»

La domination des Dodgers vient d’un peu tout le monde en relève et non pas uniquement Jansen, qui reste un des meilleurs stoppeurs du Baseball majeur. Jansen a enregistré trois sauvetages, une victoire et 10 retraits au bâton en six manches. Il a fait une apparition lors des cinq matchs des Dodgers en séries, allouant un point non mérité.

Jansen obtient encore des occasions de sauvetage de plusieurs manches. Cette saison, c’est plus par désir que par nécessité.

«Nous avons vraiment une bonne relève dans les séries, a insisté Jansen. Je ne veux pas jouer au héros, mais si l’équipe a besoin de moi et peu importe ce que Dave [Roberts] souhaite que je fasse, je suis prêt à me mettre en position de gagner des matchs.»

Les Dodgers ont remporté 104 parties cette saison grâce à une formation très profonde et une rotation de lanceurs talentueuse. La relève a aussi excellente pendant toute la saison, menant facilement la Nationale avec une moyenne de points mérités de 3,38.

En octobre, les releveurs ont été encore meilleurs et plus particulièrement contre les Cubs, qui sont toujours à la recherche d’un premier coup sûr contre ce groupe en série de championnat.

Après que le partant Rich Hill a été retiré du deuxième match lors de la cinquième manche, le droitier Brandon Morrow a affronté six joueurs des Cubs et il les a tous retirés en seulement 18 lancers. Les Cubs ont réussi à envoyer un premier coureur sur les sentiers contre la relève des Dodgers quand Jansen a atteint à la main Anthony Rizzo, lors de la neuvième. Le stoppeur a cependant calmement obtenu les deux derniers retraits avant que Justin Turner frappe un circuit victorieux dès le tour au bâton suivant.

«Auparavant, je n’ai jamais eu un mauvais sentiment avec ma relève, mais je crois que nous réalisons qu’il s’agit d’une de nos forces, a affirmé Kershaw. Tu veux toujours te rendre le plus loin possible lors de ton départ, mais de pouvoir confier la balle à ces releveurs rend la chose plus facile.»

Les Dodgers ont ajouté deux releveurs clés lors de transactions à la mi-saison, se portant acquéreurs du spécialiste de la huitième manche Tony Watson et du gaucher Tony Cingrani. Les deux joueurs se sont bien intégrés au sein de la formation et ils n’ont concédé qu’un total de deux points en sept présences en séries.

Et depuis octobre, la relève peut aussi compter sur Kenta Maeda. Le gaucher japonais a maintenu une fiche de 13-6 et une moyenne de points mérités de 4,22 en 25 départs cette saison.

Alors qu’il n’y avait pas de place pour lui dans la rotation de partants, Maeda a accepté son rôle en relève et il est utilisé contre les frappeurs droitiers. Lui aussi a été dominant, retirant les neuf frappeurs à lui faire face en trois manches de travail.

«Kenta a accepté que notre formation soit très profonde, a fait savoir Jansen. Il pourrait facilement être un partant pour nous en séries, mais il a compris qu’il faut faire les petites choses pour gagner. Ça nous aide beaucoup.»