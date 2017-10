DÉTROIT — Nikita Kucherov a inscrit son deuxième but du match alors qu’il restait 18:13 à jouer en troisième période, propulsant le Lightning de Tampa Bay vers une victoire de 3-2 aux dépens des Red Wings de Detroit, lundi soir.

Tyler Johnson a aussi touché la cible pour le Lightning, qui possède maintenant la meilleure fiche de la LNH après avoir gagné quatre matchs de suite.

Justin Abdelkader et Mike Green ont enfilé l’aiguille en deuxième période pour aider les Red Wings à effacer un retard de 2-0, mais Kucherov a brisé l’égalité en troisième période grâce à son septième but de la saison.

Kucherov a tendu le bras alors qu’il avait une main sur son bâton et il a à peine touché la rondelle devant le filet, la poussant sous le gardien Jimmy Howard et dans le filet. L’attaquant russe a marqué un but lors de chacun des six premiers matchs du Lightning cette saison. Il occupe le deuxième rang de la LNH au chapitre des buts (7), deux derrière l’ailier des Capitals de Washington Alex Ovechkin.

Johnson a ouvert le pointage en désavantage numérique, au premier vingt. Il s’est emparé du disque près de sa ligne bleue et il a battu de vitesse Trevor Daley avant de tromper la vigilance de Howard. Kucherov a doublé l’avance des siens 101 secondes plus tard, lors d’une supériorité numérique.

Le but d’Abdelkader est survenu lors d’un tir de pénalité, après une longue délibération des arbitres. Il s’est d’abord amené en échappée avant d’être accroché par Victor Hedman. Le tir d’Abdelkader a été stoppé par Andrei Vasilevskiy et l’attaquant des Red Wings est entré en contact avec le gardien du Lightning. Darren Helm, qui suivait le jeu, a envoyé le retour de lancer dans le filet.

Après une première reprise vidéo, les arbitres ont refusé le but, jugeant qu’Abdelkader avait obstrué Vasilevskiy, mais ils ont tout de même décerné une pénalité à Hedman. Après un court conciliabule, les arbitres ont finalement accordé un tir de pénalité à Abdelkader, qui a fait scintiller la lumière rouge grâce à un lancer entre les jambières.

Green a nivelé la marque lorsqu’il a accepté la remise de Tomas Tatar. Son premier tir a été bloqué, mais il n’a pas raté sa deuxième tentative.

Vasilevskiy a repoussé 29 rondelles pour le Lightning tandis que Howard, qui n’avait toujours pas connu la défaite, a cédé trois fois sur 26 lancers.