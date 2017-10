NEW YORK — Aaron Judge a frappé un circuit de trois points et il a réalisé deux beaux attrapés, menant les Yankees de New York vers une victoire convaincante de 8-1 contre les Astros de Houston, lundi soir.

Les Yankees ont profité du retour dans leur stade pour signer un premier gain dans cette série de championnat de l’Américaine, que les Astros mènent 2-1.

Sabathia a alloué trois coups sûrs en plus de six manches pour remporter un premier match éliminatoire en cinq ans. Todd Frazier a cogné un circuit de trois points qui a donné les devants 3-0 aux Yankees, qui ont mis fin à une série de sept revers consécutifs en série de championnat, soit depuis 2010.

De retour dans le Bronx après avoir perdu les deux premiers duels par la marque de 2-1 à Houston, les Yankees menaient 8-0 après quatre manches. Les Astros ont inscrit leur seul point de la rencontre en neuvième manche, quand ils ont soutiré un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés.

La quatrième partie aura lieu mercredi soir. Sonny Gray sera le partant du côté des Yankees tandis que les Astros feront confiance à Brad Peacock ou Lance McCullers fils.