BERLIN — Tottenham a tenu le coup en livrant un match nul de 1-1 au Real Madrid tandis que Liverpool a signé la plus imposante victoire lors d’un match retour en Europe, mardi, lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Liverpool a servi une correction de 7-0 au NK Maribor, en Slovénie. Et pour couronner une belle journée pour les équipes anglaises, Manchester City a battu Naples 2-1.

Le Spartak Moscou a gagné un match important dans le Groupe E, écrasant le FC Séville 5-1, alors que Besiktas a remporté une troisième victoire en autant de parties en venant de l’arrière 2-1 contre Monaco.

RB Leipzig a défait le FC Porto 3-2 pour gagner le premier match de son histoire dans le tournoi européen, mais chez une autre formation de l’Allemagne, le Borussia Dortmund s’est placé dans une position précaire après avoir fait match nul 1-1 avec APOEL Nicosie.

Groupe E

La victoire au match retour de Liverpool a coïncidé avec la pire défaite du NK Maribor en Ligue des Champions.

Le NK Maribor n’avait perdu qu’une seule de ses 11 dernières parties à domicile lors de ce tournoi, mais il a eu l’air sans réponse quand Roberto Firmino, Philippe Coutinho et Mohamed Salah ont procuré une avance de 3-0 à Liverpool avant la 20e minute.

Salah et Firmino ont inscrit un deuxième but tandis qu’Alex Oxlade-Chamberlain et Trent Alexander-Arnold ont complété le pointage.

La défaite du FC Séville à Moscou vient donc confirmer la première place du groupe E à Liverpool.

Groupe F

Naples avait gâché les débuts de Manchester City dans la Ligue des Champions en 2011, mais l’équipe anglaise n’avait pas l’intention de se faire prendre deux fois.

Manchester City s’est rapidement lancé en avant grâce à des buts de Raheem Sterling et Gabriel Jesus.

Dries Mertens a eu l’occasion de réduire l’écart sur un penalty, mais Ederson, le gardien de Manchester City, a fermé la porte. Amadou Diawara a eu plus de veine lors du deuxième penalty du match de Naples, mais ce ne fut pas suffisant.

Shakhtar Donetsk accuse trois points de retard sur Manchester City, qui en a neuf, en vertu d’un gain de 2-1 contre Feyenoord. Naples est troisième avec trois points.

Groupe G

Besiktas est venu de l’arrière pour vaincre Monaco, qui avait pris les devants grâce à Radamel Falcao.

L’équipe de Monaco ne ressemble pas à celle qui a atteint la demi-finale l’année dernière.

Besiktas, de la Turquie, s’est emparé du premier rang du Groupe G avec neuf points, cinq de plus que le RB Leipzig.

Le FC Porto pointe au troisième échelon avec trois points tandis que Monaco occupe la dernière place.

Groupe H

Il y avait beaucoup d’attentes à propos du duel opposant le Real Madrid à Tottenham. Surtout que deux des plus prolifiques marqueurs au monde s’affrontaient, soit Cristiano Ronaldo et Harry Kane.

Ronaldo a égalé le total de buts de Kane (5) en trois parties dans ce tournoi quand il a créé l’égalité sur un penalty en première demie.

Tottenham avait pris les devants 1-0 à la 21e minute quand Raphael Varane a redirigé un centre de Serge Aurier dans son propre filet.

Les espoirs du Borussia Dortmund d’atteindre le tour suivant ont pris un dur coup en livrant une nulle de 1-1 à APOEL Nicosie. Après avoir perdu ses deux premières parties du tournoi, Dortmund avait besoin d’une victoire pour rester dans la course.