NEW YORK — Aaron Judge a donné le coup d’envoi à une spectaculaire remontée avec un circuit et a ajouté un double lors d’une poussée de quatre points en huitième manche, menant les imperturbables Yankees de New York vers une victoire de 6-4 contre les Astros de Houston mardi soir.

Les exploits de Judge ont permis aux hommes de Joe Girardi d’égaler la série de championnat de la Ligue américaine à deux victoires de chaque côté, à la veille du cinquième match qui mettra aux prises Masahiro Tanaka pour les Yankees contre Dallas Keuchel.

Ces deux artilleurs s’étaient affrontés lors du premier rendez-vous entre les deux équipes, à Houston, gagné 2-1 par les Astros.

Les «Baby Bombers» accusaient un recul de 4-0 contre le partant Lance McCullers fils jusqu’à ce que Judge ne claque sa longue balle à titre de premier frappeur de la septième manche.

En huitième, Judge a permis aux Yankees de porter le score 4-4 grâce à un coup en flèche qui a failli survoler la clôture du champ gauche. Il a ensuite croisé le marbre à la suite d’un double bon pour deux points de Gary Sanchez contre le lanceur perdant Ken Giles.

Le releveur Aroldis Chapman a préservé la victoire avec une manche parfaite, incluant deux retraits sur des prises, et les Yankees ont signé une cinquième victoire en autant de tentatives dans leur château-fort depuis le début des séries.

Les Yankees ont effacé un déficit de 0-2 dans une deuxième série d’affilée après avoir fait le coup aux Indians de Cleveland, qu’ils ont éliminés en cinq matchs.