HALIFAX — Filip Zadina a sonné la charge en amassant deux buts et une aide et les Mooseheads de Halifax ont vaincu facilement les Wildcats de Moncton 5-1, mardi soir.

En retard d’un but en première période, Zadina et la puissante attaque des Mooseheads ont ouvert les valves pour inscrire cinq buts sans riposte.

Zadina a créé l’égalité avant que la sirène sonne la fin du premier engagement et il a ensuite mis la table en avantage numérique pour le but vainqueur de Maxime Fortier, au deuxième tiers. L’attaquant tchèque a marqué le but d’assurance pour compléter sa soirée de travail productive.

Connor Moynihan et Raphaël Lavoie ont également enfilé l’aiguille pour les Moosheads, qui ont signé une deuxième victoire de suite, trouvant le fond du filet 14 fois au passage. Otto Somppi et Jocktan Chainey ont tous les deux été complices de deux réussites des leurs.

Gerals Blackmore a permis aux Wildcats d’ouvrir le pointage au premier vingt, mais l’équipe qui trône au premier rang du classement de la LHJMQ n’a pu continuer son élan lors des deux périodes suivantes.

Blade Mann-Dixon a bien fait devant la cage des Mooseheads et il a réalisé 23 arrêts dans la victoire. Mark Grametbauer a amorcé la rencontre pour les Wildcats, mais il a été remplacé au terme de la deuxième période après avoir cédé quatre fois sur 20 tirs. Son remplaçant, Alec MacDonald, a stoppé 12 des 13 lancers dirigés vers lui.

Armada 2 Huskies 5

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont marqué quatre buts sans réplique à partir de la deuxième période et ils ont battu l’Armada de Blainville-Boisbriand 5-2.

Les Huskies ont profité de cette victoire pour doubler l’Armada au premier rang de la section Ouest de la LHJMQ avec un point d’avance. La troupe de Gilles Bouchard n’a pas perdu en temps réglementaire à ses cinq derniers matchs tandis que la formation des Basses-Laurentides a mis fin à une série de six triomphes.

Patrik Hrehorcak a été au coeur de cette poussée offensive des Huskies grâce à deux buts et une mention d’assistance. Alex Beaucage, Hugo Després et Lane Cormier ont aussi fait bouger les cordages pour l’équipe locale, qui a marqué deux fois en avantage numérique et une autre en désavantage numérique.

Le Finlandais Aleksi Anttalainen a inscrit son premier but en carrière dans la LHJMQ, pour procurer une avance de 1-0 aux hommes de Joël Bouchard, tôt en première période. Maxime Collin a pour sa part touché la cible pour une deuxième fois en carrière dans le circuit Courteau, alors que son équipe évoluait avec un joueur en moins.

Samuel Harvey s’est dressé devant les attaques de l’Armada et il a conclu la rencontre avec 35 arrêts pour les Huskies. Francis Leclerc a connu un rare départ difficile, allouant cinq buts sur 21 lancers.