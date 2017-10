OTTAWA — Brock Boeser et Alexander Burmistrov ont récolté un but et une aide chacun et ils ont aidé les Canucks de Vancouver à blanchir les Sénateurs d’Ottawa 3-0 mardi soir.

Thomas Vanek a marqué l’autre filet des Canucks (2-2-1) pendant que le gardien Anders Nilsson bloquait 32 rondelles pour le blanchissage, à son premier départ de la saison.

Craig Anderson a fait face à 24 tirs dans les buts des Sénateurs (3-1-2).

Ce gain des Canucks leur a permis de mettre fin à la courte séquence de trois victoires des Sénateurs.

Cette série de succès des hommes de Guy Boucher s’était amorcée il y a une semaine avec un gain de 3-2 en tirs de barrage contre ces mêmes Canucks.

Les Canucks ont marqué un but par période, et le troisième a été celui de Vanek ce qui lui a permis d’inscrire un 700e point en carrière.

Boeser avait ouvert la marque à 15:29 de la première période, largement dominée par les Sénateurs.

Boeser a également participé au filet de Burmistrov, à 16:29 de la période médiane.

La victoire des Canucks a par ailleurs gâché le retour au jeu du défenseur Erik Karlsson, le capitaine des Sénateurs, qui avait raté les cinq premières parties de son équipe cette saison alors qu’il se remettait d’une opération au pied gauche.