NEW YORK — Sidney Crosby a créé l’égalité alors qu’il ne restait que 56 secondes à jouer en troisième période, Evgeni Malkin a marqué le but vainqueur en prolongation et les Penguins de Pittsburgh ont eu le dessus sur les Rangers de New York au compte de 5-4, mardi soir.

Patric Hornqvist, Phil Kessel et l’ancien des Rangers Carl Hagelin ont aussi fait bouger les cordages pour les doubles champions en titre de la coupe Stanley.

Le capitaine des Rangers Ryan McDonagh a commis un revirement en prolongation et Kessel a repéré Malkin pour le but de la victoire.

Michael Grabner, David Desharnais, Pavel Buchnevich et J.T. Miller ont répliqué pour les Rangers, qui ont perdu un quatrième match de suite.

Le gardien des Penguins Matt Murray et son homologue des Rangers Henrik Lundqvist ont tous deux réalisé 28 arrêts dans la rencontre.