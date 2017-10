NASHVILLE — Viktor Arvidsson et Roman Josi ont tous deux amassé un but et une aide pour mener les Predators de Nashville vers un gain de 4-1 aux dépens de l’Avalanche du Colorado, mardi soir.

Colton Sissons et Austin Watson ont aussi enfilé l’aiguille pour les Predators, qui ont gagné trois de leurs quatre dernières parties.

Filip Forsberg et Alexei Emelin ont pour leur part préparé deux buts chacun. Pekka Rinne a stoppé 20 tirs pour enregistrer une troisième victoire cette saison pour les Predators.

Nathan MacKinnon a été l’auteur de l’unique filet de l’Avalanche, qui a encaissé un deuxième revers consécutif.

Semyon Varlamov a conclu le match avec 30 arrêts devant la cage de l’Avalanche.