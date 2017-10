NEWARK, N.J. — Kyle Palmieri a tranché en tirs de barrage et les Devils du New Jersey sont venus à bout du Lightning de Tampa Bay 5-4, mardi soir.

Drew Stafford a enfilé l’aiguille deux fois en temps réglementaire pour les Devils, qui ont gagné cinq de leurs six premiers matchs de la saison. Palmieri et Brian Gibbons ont ajouté un but tandis que Cory Schneider a bloqué 33 lancers.

Vladimir Namestnikov, Ondrej Palat, Nikita Kucherov et Steven Stamkos ont noirci la feuille de pointage pour le Lightning, qui a mis fin à une série de quatre victoires.

Le but de Kucherov, son huitième en sept parties, lui a permis de devenir le sixième joueur de l’ère moderne de la LNH à trouver le fond du filet à ses sept premiers matchs de la saison.

Mario Lemieux, Mike Bossy, Wayne Gretzky, Ken Hodge et Tony Tanti sont les autres joueurs à avoir réussi l’exploit. Lemieux détient le record, lui qui avait marqué au moins un but à ses 12 premières parties lors de la saison 1992-93.

À son premier départ de la saison pour le Lightning, Peter Budaj a réalisé 30 arrêts.