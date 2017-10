EDMONTON — Jordan Staal a inscrit un but et trois mentions d’aide, Teuvo Teravainen a ajouté un doublé et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Oilers d’Edmonton 5-3 mardi soir.

Elias Lindholm et Jaccob Slavin ont également trouvé le fond du fillet pour les Hurricanes (2-1-1), qui avaient perdu leurs deux derniers matchs avant de se présenter au domicile des Oilers.

Mark Letestu, Ryan Strome et Milan Lucic ont riposté pour les Oilers (1-4-0) qui n’ont pas gagné depuis leur victoire lors de leur match inaugural.

Les Hurricanes sont sortis en coup de vent, marquant après seulement 20 secondes de jeu grâce à Teravainen, qui a choisi de tirer lors d’une poussée à deux contre un et a déjoué Laurent Brossoit du côté du bâton.

Teravainen a profité d’une supériorité numérique moins de cinq minutes plus tard et Lindholm a porté la marque 3-0 avec 80 secondes à jouer au premier vingt, également avec l’avantage numérique, après une belle passe de Staal.

Letestu a marqué l’unique filet de la deuxième période et après un but de Staal, Strome et Lucic ont permis aux Oilers de s’approcher à un but en première moitié du troisième vingt.