CHICAGO — Yu Darvish a été étincelant en six manches et un tiers au monticule, Chris Taylor a frappé une autre circuit et les Dodgers de Los Angeles ont facilement vaincu les Cubs de Chicago par la marque de 6-1 mardi soir.

Andre Ethier a également frappé la longue balle et Taylor a ajouté un triple bon pour un point en cinquième manche pour aider les Dodgers à établir un record d’équipe avec une sixième victoire consécutive en matchs éliminatoires.

Grâce à ce gain sans équivoque, les Dodgers mènent la série de championnat de la Ligue nationale par trois parties à zéro et pourraient éliminer les champions en titre de la Série mondiale dès mercredi soir.

Alex Wood tentera de compléter le balayage face au droitier Jake Arrieta, un lanceur susceptible de devenir joueur autonome et qui pourrait en être à son dernier départ avec les Cubs.

Si les Dodgers y parviennent, ce sera le 22e championnat de la Ligue nationale de leur histoire et ils participeront à la Série mondiale pour la première fois depuis 1988, année de leur dernier triomphe.

Inséré au deuxième rang du rôle des frappeurs, Kyle Schwarber a produit l’unique point des Cubs à l’aide d’un circuit. Les hommes de Joe Maddon ont eu une chance d’augmenter leur avance en première manche, mais Darvish a retiré Jon Jay sur trois prises avec deux coureurs sur les sentiers pour mettre fin à la menace.

Darvish a accordé six coups sûrs.