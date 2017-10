WINNIPEG — Le Service de police de Winnipeg a déposé des accusations de fraude contre un ex-agent de joueurs de la LNH qui aurait escroqué deux ex-joueurs étoiles pour une somme totalisant 12 millions $US.

Les policiers ont inculpé Stacey McAlpine, qui est âgé de 54 ans, de deux chefs d’accusation de fraude de plus de 5 000 $, de deux chefs d’accusation de vol de plus de 5 000 $ et de blanchiment de produits de la criminalité.

La policière Tammy Skrabek a indiqué que McAlpine était un agent et un conseiller d’affaires auprès des ex-joueurs des Sénateurs d’Ottawa Chris Phillips et Dany Heatley.

Elle a mentionné que les deux joueurs avaient offert de l’argent à McAlpine afin qu’il investisse en leur nom.

Skrabek a dit que l’argent avait été investi dans des entreprises personnelles, et qu’il avait fourni de faux relevés de comptes bancaires aux joueurs.

Elle a ajouté que la fraude s’était produite entre janvier 2004 et juin 2011, mais que les policiers de Winnipeg n’avaient pas reçu de plainte avant 2013.