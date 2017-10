BAKOU, Azerbaïdjan — L’Atletico Madrid a fait match nul de 0-0 contre Qarabag en Ligue des Champions de l’UEFA, mercredi, en dépit du fait qu’il a joué pendant plus de 15 minutes avec l’avantage d’un homme.

L’Atletico, qui fut finaliste de ce prestigieux tournoi en 2014 et 2016, n’a toujours pas triomphé en trois matchs et croupit au troisième rang du groupe C avec une récolte de seulement deux points — deux de moins que l’AS Rome et quatre derrière Chelsea.

Chelsea accueillera Rome en fin de journée mercredi.

Le match a été marqué par l’expulsion controversée de l’attaquant de Qarabag Dino Ndlovu, qui a été sanctionné pour avoir volontairement plongé dans la surface de réparation à la 75e minute. Il a ainsi écopé de son deuxième carton jaune de la rencontre et fut expulsé.

Les joueurs du club de l’Azerbaïdjan ont demandé un penalty après que Ndlovu soit entré en contact avec Diego Godin, alors qu’il tentait de surprendre le défenseur de l’Atletico.