DRUMMONDVILLE, Qc — Dawson Mercer a récolté un but et deux aides, Olivier Rodrigue a effectué 24 arrêts et les Voltigeurs de Drummondville ont défait les Remparts de Québec 5-1, mercredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Cédric Desruisseaux et Robert Lynch ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Nicolas Beaudin et Nicolas Desgroseilliers ont aussi touché la cible pour les Voltigeurs (7-3-1). Ces derniers ont mis fin à une série de trois revers (0-2-1).

Olivier Mathieu a fourni la riposte des Remparts (8-3-0), qui ont encaissé une deuxième défaite de suite pour une première fois cette saison. Dereck Baribeau a accordé cinq buts sur 36 lancers.

Mercer et Beaudin ont offert un coussin de deux buts aux Voltigeurs en première période, avant de voir Mathieu réduire l’écart lors du deuxième vingt.

Cependant, Desgroseilliers et Desruisseaux, en avantage numérique, ont marqué dans un intervalle de 2:55 tôt en troisième période, confirmant la victoire des Voltigeurs. Lynch a tourné le fer dans la plaie un peu plus tard.

Peu de temps après le but de Desruisseaux, Mathieu a écopé une punition de match pour dardage. Le coéquipier de Mathieu chez les Remparts Pierrick Dubé a reçu un peu plus tard une inconduite pour conduite non sportive.

Les Remparts n’ont pas été en mesure de profiter de leurs cinq occasions en avantage numérique, tandis que les Voltigeurs ont été 1-en-8.

Saguenéens 3 Screaming Eagles 4 (Prolongation)

Drake Batherson a tranché en marquant son deuxième but du match à 2:27 de la prolongation et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont défait les Saguenéens de Chicoutimi 4-3.

Ross MacDougall et Justin Lazure ont aussi touché la cible pour les Screaming Eagles (7-5-0). Kevin Mandolese a stoppé 25 lancers.

Samuel Houde, Alexis Gaboury-Potvin et Kelly Klima ont fait bouger les cordages du côté des Saguenéens (3-5-2). Alexis Shank a effectué 26 arrêts.

Avant de l’emporter, les Screaming Eagles ont d’abord effacé un retard de 2-0, avant de voir Lazure créer l’égalité 3-3 à mi-chemin en troisième période.

Titan 5 Olympiques 3

Justin Ducharme a créé l’égalité tôt en troisième période, puis Jeffrey Truchon-Viel a inscrit le but gagnant en avantage numérique à mi-chemin de l’engagement, propulsant le Titan d’Acadie-Bathurst vers une victoire de 5-3 face aux Olympiques de Gatineau.

Dawson Theede a marqué deux buts dans un intervalle de 2:14 tôt en première période et Antoine Morand a ajouté un but d’assurance dans un filet désert en fin de rencontre pour le Titan (5-3-4). Adam Holwell a récolté deux aides, tandis que Reilly Pickard a effectué 21 arrêts.

Pier-Olivier Lacombe a amassé un but et deux aides, alors que Charles-Antoine Roy et Mitchell Balmas ont aussi touché la cible pour les Olympiques (4-3-2), qui ont transformé un déficit de deux buts en avance d’un but. Cependant, ils n’ont pas été en mesure de fermer la porte au Titan, alors que Mathieu Bellemare a accordé quatre buts sur 35 tirs.

Vitalii Abramov a récolté deux aides pour les Olympiques.

Drakkar 2 Océanic 4

Dmitry Zavgorodniy a inscrit deux buts, Colten Ellis a repoussé 20 tirs et l’Océanic de Rimouski a vaincu le Drakkar de Baie-Comeau 4-2.

Mathieu Bizier, en infériorité numérique, et Denis Mikhnin, en avantage numérique, ont aussi marqué pour l’Océanic (6-3-1).

Ivan Chekhovich et Jean-Simon Bélanger ont répliqué pour le Drakkar (5-6-0). Justin Blanchette a cédé quatre fois face à un barrage de 50 lancers.

L’Océanic a profité d’une de ses quatre occasions en avantage numérique, tandis que le Drakkar a été 0-en-7.

Armada 4 Foreurs 2

Alex Barré-Boulet a réussi un doublé, Émile Samson a stoppé 22 tirs et l’Armada de Blainville-Boisbriand a gagné 4-2 face aux Foreurs de Val-d’Or.

Michael Kemp et Connor Bramwell ont aussi fait mouche pour l’Armada (8-2-0). Alexandre Alain a récolté deux aides.

Dans le camp des Foreurs (4-5-1), Nicolas Ouellet et Ivan Kozlov ont inscrit chacun un but et une aide, marquant tous les deux en avantage numérique. Étienne Montpetit a repoussé 35 lancers.