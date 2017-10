LOS ANGELES — Voici cinq moments marquants du match disputé mercredi au Staples Center entre le Canadien de Montréal et les Kings de Los Angeles.

Des trios remaniés en profondeur

Après avoir vu ses joueurs disputer un cinquième match d’affilée sans victoire 24 heures plus tôt, l’entraîneur-chef Claude Julien a complètement chambardé ses trios, mutant notamment Alex Galchenyuk à droite de Max Pacioretty et de Jonathan Drouin. Après quelques incursions de qualité dans le territoire des Kings, le Canadien a réussi à déjouer la vigilance de Jonathan Quick peu après la mi-chemin du premier vingt. Phillip Danault a d’abord décoché un tir d’un angle très fermé que Quick a réussi à bloquer sans toutefois parvenir à contrôler le rebond. La rondelle s’est retrouvée devant le filet et, en plongeant, Paul Byron a réussi à la pousser derrière le gardien des Kings pour son premier but de la saison.

Une deuxième pénalité coûteuse

S’il y a un aspect de la formation des Kings que le Canadien se devait de respecter tout particulièrement, c’est son avantage numérique, qui avait produit quatre buts en six tentatives lors de ses deux derniers matchs. En deux occasions consécutives vers la fin du premier vingt, Alex Galchenyuk a permis aux Kings de déployer leur supériorité numérique et ils ont su profiter de leur deuxième opportunité. Le défenseur Jake Muzzin a tenté une passe vers l’enclave, où était posté Mike Cammalleri, mais la rondelle a dévié sur le manche du bâton du défenseur Jeff Petry et tel un frappeur des Dodgers de Los Angeles, Cammalleri a frappé le disque au vol et battu Al Montoya à sa droite. Pour Cammalleri, il s’agissait d’un premier but cette saison.

Montoya ferme la porte

Si le Canadien a connu une bonne première période, son jeu a été beaucoup moins convaincant au deuxième vingt. Il a toutefois pu compter sur une solide prestation du gardien Al Montoya, qui en était seulement à sa deuxième sortie de la saison, et à un premier départ. Après 40 minutes de jeu, Montoya a été impeccable, tout particulièrement pendant le deuxième vingt alors qu’il a fait face à 17 tirs. Le défenseur Drew Doughty l’avait testé pas moins de cinq fois après les deux premières périodes, alors que Dustin Brown, Alec Martinez et Tyler Toffoli avaient été frustrés quatre fois chacun.

Kempe brise l’impasse

Le Canadien a bien amorcé le troisième vingt avec trois tirs durant les deux premières minutes de jeu, mais ce sont les Kings qui ont réussi à briser l’égalité de 1-1. Avec ses défenseurs coincés profondément en zone adverse, le Canadien s’est retrouvé face à un deux contre un avec Charles Hudon campant le rôle de défenseur. Malgré ses efforts pour couper la passe de Trevor Lewis, ce dernier a réussi à repérer Adrian Kempe, qui a marqué son premier de la saison en trouvant la très brève ouverture entre le poteau et la jambière droite d’Al Montoya à 7:43 de la période.

Le Canadien s’effondre

Alors qu’ils étaient encore dans le match avec un recul d’un seul but, les joueurs du Canadien se sont littéralement effondrés à compter de la deuxième moitié du troisième vingt, au grand plaisir de Mike Cammalleri et d’Adrian Kempe qui ont contribué à une poussée de trois buts en huit minutes contre un Al Montoya laissé à lui-même. Cammalleri a d’abord marqué son deuxième du match et de la saison à 10:17 avant que Adrian Kempe ne complète son premier tour du chapeau en carrière grâce à deux buts en 1:42.