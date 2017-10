JEJU, Corée, République de — Justin Thomas a réussi deux aigles sur le neuf d’aller et a remis une carte de 63, neuf coups sous la normale, pour s’emparer de la tête par trois coups à l’issue de la première ronde de la Coupe CJ, premier tournoi officiel de la PGA en Corée du Sud.

Thomas, qui a lancé son parcours sur le neuf de retour, a commis un bogey au 10e, mais s’est repris avec un aigle au 12e, à normale, 5 et un autre au 18e, séparés par quatre birdies consécutifs, du 14e au 17e trous. Après ce pointage de 29, il a ajouté trois birdies contre un bogey pour conserver son avance.

Chez Reavie, Gavin Kyle Green, Scott Brown, Patrick Reed et Marc Leishman ont tous joué une première ronde de 66 et se partagent la deuxième place. Jhonattan Vegas et Charles Howell III font quant à eux partie d’un groupe de cinq golfeurs un coup plus loin, à moins-5.

Le Britanno-Colombien Nick Taylor a de son côté joué 68, comme sept autres golfeurs. Les deux autres Canadiens en lice, Graham Delaet et Adam Hadwin, ont remis des cartes de 70 et 75, respectivement.