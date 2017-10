CLEVELAND — Le voltigeur étoile des Indians de Cleveland Michael Brantley a été opéré afin de réparer une blessure à la cheville droite qui l’a empêché d’être à 100 pour cent pendant les séries éliminatoires du Baseball majeur.

Les ligaments de la cheville de Brantley ont été stabilisés, après qu’il se soit blessé en évoluant au champ gauche le 8 août. Il a raté 50 parties pendant les deux derniers mois de la saison, mais a fait partie de la formation partante des Indians en séries éliminatoires — même s’il ne pouvait occuper qu’un poste de frappeur de choix ou de frappeur suppléant.

L’équipe a ajouté que Brantley mettra au moins quatre mois avant de pouvoir reprendre ses activités sportives.

Cette intervention chirurgicale pourrait avoir un impact sur la décision des Indians de se prévaloir de l’année d’option, moyennant 12 millions $US, prévue au contrat du joueur de 30 ans pour 2018. Les Indians considèrent Brantley comme un joueur étoile et un leader au sein du vestiaire, et il est possible qu’ils rachètent l’année d’option et renégocient un nouveau pacte avec lui.

Brantley a participé au match des étoiles cette saison après avoir été opéré à une épaule. Il a frappé pour une moyenne de ,299 avec neuf circuits et 52 points produits en 90 rencontres.