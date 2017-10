AUSTIN, Texas — Lewis Hamilton se sent comme chez lui aux États-Unis. Pourquoi pas? C’est assez facile de l’être lorsqu’on finit toujours premier.

En dépit de son imposante avance sur le pilote Ferrari Sebastian Vettel dans la course au championnat de Formule 1, le pilote Mercedes est demeuré stoïque jeudi lorsqu’on lui a rappelé qu’il pourrait être sacré champion du monde dès ce week-end s’il l’emporte et que l’Allemand s’effondre une fois de plus. Hamilton a aussi profité de l’occasion pour mettre un terme aux rumeurs selon lesquelles il poserait le genou au sol pendant l’hymne national américain avant le départ de la course, dimanche.

Hamilton, le seul pilote noir en F1, a dit qu’il est en faveur des gestes qui ont été posés afin de protester contre le traitement des policiers envers les minorités ethniques — et qui ont défrayé les manchettes à cause de la guerre de mots entre la NFL et le président américain Donald Trump.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il allait poser le genou au sol dimanche, le Britannique a dit qu’il n’avait «aucun plan» et qu’il préférait se concentrer sur la course.

«Je connais des Noirs et des Blancs qui vivent ici en Amérique, donc je comprends très bien ce qui arrive ici aux États-Unis», a commenté Hamilton, ajoutant au passage que le mouvement de protestation est «merveilleux».

«Je l’appuie totalement, a-t-il ajouté. Mais je suis ici pour gagner, et c’est ma priorité pour le moment, et je ne veux pas me concentrer sur autre chose.»

Hamilton a balayé du revers de la main la notion selon laquelle ce serait «risible» de gagner le championnat du monde au Texas. Il obtiendra son quatrième titre de champion du monde de F1 dimanche, à condition qu’il parvienne à terminer la course avec 16 points de plus que Vettel. Par exemple, si Hamilton l’emporte de nouveau — comme il l’a fait au Texas dans quatre des cinq dernières saisons —, l’Allemand devra être exclu du top-5 pour confirmer la conquête du titre du Britannique. Si on exclut ses deux abandons cette saison, Vettel n’a été repoussé à l’extérieur du top-4 qu’une seule fois.

«Sebastian, on ne peut pas s’attendre à ce qu’il connaisse un week-end difficile; il sera rapide, a commenté Hamilton. Il a été dominant pendant toute la saison. Il a connu quelques pépins techniques, mais la voiture est meilleure que jamais… Je dois continuer d’appliquer de la pression.»

Le circuit des Amériques sera peut-être un terreau fertile pour Vettel. Il y a connu du succès, notamment en 2013, alors qu’il pilotait pour Red Bull et signait à un certain moment neuf victoires consécutives. Il a fini deuxième en 2012, après avoir perdu son duel contre la McLaren de Hamilton.

L’ennui, c’est que les problèmes de Vettel l’ont accablé tard cette saison. Après avoir gagné deux des trois premières épreuves, plusieurs observateurs espéraient que Ferrari mettrait un terme à l’hégémonie des dernières saisons de Mercedes. Mais sa cadence a été ralentie par des ennuis techniques et un accrochage, ces dernières semaines.

Même s’il a offert une performance remarquable en Malaisie, où il a abouti au pied du podium, il a perdu du terrain sur Hamilton.

Le directeur de Ferrari, Maurizio Arrivabene, a néanmoins juré que la ‘Scuderia’ luttera «jusqu’au dernier virage du dernier Grand Prix de la saison».

Le Grand Prix des États-Unis sera également le premier de la carrière du nouveau pilote chez Toro Rosso Brendon Hartley. Il deviendra ainsi le premier Néo-Zélandais à se retrouver sur la grille de départ d’une course de F1 depuis Mike Thackwell au Grand Prix du Canada en 1984. Hartley, qui a été champion du monde d’endurance en 2015, a aussi gagné les 24 heures du Mans cette saison.